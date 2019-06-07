В ООН пообещали в скором времени избавить мир от голода

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-07T13:28:38+03:00

ООН обещает справиться с голодом по всему миру к 2030 году

Изменить размер текста: A A

Борьба с голодом на планете стала целью многих международных организаций. ООН пообещала, что окончательно эта проблема будет решена к 2030 году, однако для этого мировые лидеры должны относиться к ней как к приоритетной.

Отмечается, что сейчас от острого голода на планете страдают более 120 миллионов человек. Еще 821 миллион — сталкиваются с голодом. При этом попытки людей справиться с конфликтами и климатическими катастрофами, мешают решению этого вопроса. Каждый раз, когда на планете начинается война, число голодающих начинает расти, передает телеканал «360».

Эксперты отмечают, что положить конец голоду можно, но для этого мировые лидеры должны отказаться от военных конфликтов.

Повестку дня по ЦУР до 2030 года приняли в сентябре 2015 года на саммите международной организации. В документе указаны 17 основных задач, которые должны быть решены. Среди них — искоренение нищеты и голода, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU