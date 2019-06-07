2019-06-07T13:28:38+03:00
Общество

В ООН пообещали в скором времени избавить мир от голода

Проблема должна быть решена к 2030 году
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
ООН обещает справиться с голодом по всему миру к 2030 годуООН обещает справиться с голодом по всему миру к 2030 году
Изменить размер текста:

Борьба с голодом на планете стала целью многих международных организаций. ООН пообещала, что окончательно эта проблема будет решена к 2030 году, однако для этого мировые лидеры должны относиться к ней как к приоритетной.

Отмечается, что сейчас от острого голода на планете страдают более 120 миллионов человек. Еще 821 миллион — сталкиваются с голодом. При этом попытки людей справиться с конфликтами и климатическими катастрофами, мешают решению этого вопроса. Каждый раз, когда на планете начинается война, число голодающих начинает расти, передает телеканал «360».

Эксперты отмечают, что положить конец голоду можно, но для этого мировые лидеры должны отказаться от военных конфликтов.

Повестку дня по ЦУР до 2030 года приняли в сентябре 2015 года на саммите международной организации. В документе указаны 17 основных задач, которые должны быть решены. Среди них — искоренение нищеты и голода, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: принципиальное заявление России к заседанию СБ ООН по Косово готово
Кремль: в расширении Нормандского формата нет смысла
Ленинградская область вошла в десятку субъектов с наилучшим инвестиционным климатом
Песков: у Путина в планах пока нет контактов с Зеленским
Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на продаваемые телефоны
«Газпром» готов предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины
В Австралии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ задержаны еще трое подозреваемых, один из них сдался сам
«Яндекс» подтвердил, что спор с ФСБ по ключам шифрования разрешен
"Если будет такая потребность". В МИД прокомментировали информацию о числе военных специалистов в Венесуэле
Орешкин: микрофинансирование является ростовщическим хищническим кредитованием
Силуанов обвинил российский бизнес в нежелании поддерживать отечественные нацпроекты
Тереза Мэй оставляет пост премьер-министра Британии
Песков: шанс на встречу Путина и Трампа есть
В Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержан журналист
Шредер: на отношение Дании к «Северному потоку – 2» влияет давление США
Регулярные физические нагрузки оказались опасными для женщин
Мантуров дал надежду россиянам на полеты в Египет в скором времени
В Кремль пока не поступали предложения о награждении погибшего в Подмосковье десантника
«Позвонить не получится»: В МИД РФ отказала телефонная связь
В центре шведского Линчёпинга прогремел мощный взрыв
СКР возбудил уголовное дело после беременности 11-летней школьницы в Подмосковье
Крейсер США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море