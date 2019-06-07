Роскомнадзор грозит Google новыми штрафами

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-07T14:53:29+03:00

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Компании Google может грозить новый штраф за снижение уровня фильтрации запрещенного в РФ контента. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме.

«67,3%, по данным на 30 мая. Мы уведомили Google. Если в ближайшее время ситуация не исправится в лучшую сторону, мы намерены возбудить новое административное дело. Какой штраф и будет ли он, будет решать суд» - сказал Жаров. По его словам, ранее компания фильтровала не менее 80% контента, поэтому такое значительное снижение объемов фильтрации не могло остаться незамеченным.

Напомним, по законодательству РФ операторы поисковых систем должны исключать из результатов выдачи ссылки на страницы с запрещенной в России информацией. В Федеральной государственной информационной системе содержится полный перечень таких страниц. Ранее Роскомнадзор уже штрафовал американскую компанию на 500 000 рублей за отказ подключиться к реестру ФГИС. По словам Жарова, в этот раз штраф может быть повышен до 700 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU