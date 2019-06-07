2019-06-07T15:34:32+03:00
Происшествия

В Москве гастарбайтер порезал полицейского во время задержания

Правоохранителей вызвали обеспокоенные соседи, которые сообщили, что в их подвале кто-то поселился. И этот кто-то пугает детей
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Во время проверки документов гражданин Киргизии схватил нож и нанес им удар сотруднику полиции в область ноги.Во время проверки документов гражданин Киргизии схватил нож и нанес им удар сотруднику полиции в область ноги.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Инцидент произошел в ночь на 4 июня на проезде Кадомцева в Москве. Наряд полиции прибыл в один из многоквартирных домов после заявления жильцов о посторонних, которые поселились в подвале здания. Полицейский патрульной службы Владимир В. спустился на разведку, откуда сообщил коллегам, что в помещении находится неизвестный мужчина. Последний представился рабочим, производящим ремонт подъезда, и по его словам, находится он в подвале ночью затем, чтобы никто не украл инструменты и материал.

- В ходе проверки личности и установления всех деталей нахождения неизвестного мужчины в подвале дома, последний внезапно схватил нож и нанес им удар сотруднику полиции в область ноги. Потом попытался скрыться, – рассказал "КП" источник в правоохранительных органах. - Владимир получил колото-резаное ранение голени и ушиб левой кисти. К счастью, нападавшего удалось быстро обезоружить и скрутить, а раненому полицейскому срочно вызвали скорую помощь, которая доставила его для лечения в НИИ Склифосовского.

Прибывшие на подмогу сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 51-летний уроженец республики Кыргызстан Руслан А. Преступник задержан, ведется проверка по факту нападения на полицейского при исполнении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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