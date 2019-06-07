Путин: доверие к доллару падает

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-07T15:35:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Созданные много лет назад институты мировой финансовой системы не учитывают повышения роли региональных валют и появление новых экономических центров, поэтому необходимо переосмыслить роль доллара, который стал инструментом давления Соедененных Штатов на весь остальной мир. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир», - сказал он в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее российский лидер обратил внимание на юрисдикцию Соединенных Штатов, которую Вашингтон распространяют на весь мир, что, по словам Путина, не отвечает задачам будущего и ведет к бесконечным конфликтам.

ИСТОЧНИК KP.RU