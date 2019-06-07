СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-07T18:01:42+03:00

Путин ответил китайской пословицей на вопрос о месте России в схватке за экономическое первенство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Российский президент Владимир Путин ответил китайской пословицей на вопрос о том, какое место Россия занимает в схватке за экономическое первенство между Китаем и США и нужно ли нашей стране выбирать одну из парадигм в торговой войне.

«У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин отметил, что Вашингтон отвечает тарифными ограничениями на появление конкурентов, что наносит большой ущерб мировой экономики. «Мы против такого сценария развития событий», - заключил российский президент.

Ранее российский лидер заявил, что юрисдикция Соединенных Штатов, которую Вашингтон распространяют на весь мир, не отвечает задачам будущего и ведет к бесконечным конфликтам

ИСТОЧНИК KP.RU