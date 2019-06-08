Google будет содействовать развитию туризма в России
Компания Google, Ростуризм и оператор федерального проекта Гастрономическая карта России 7 июня подписали Меморандум о содействии развитию туризма России. Документ был принят на площадке Лаборатория Инносоциум в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Подписи под меморандумом поставили глава Ростуризма Зарина Догузова, вице-президент Google по развивающимся рынкам в регионе ЕМЕА Меир Бранд и координатор проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.
По словам Догузовой, рестораны являются топовым запросом на Google Картах. Только в в России каждую минуту 20 человек ищут кафе или ресторан.
"Нанесением объектов-участников федерального проекта "Гастрономическая карта России" на всемирную карту мы не только попадаем в поле зрения туристов, но и вовлекаем местное население в популяризацию российской региональной кухни и развитие этого знака качества локальной еды", — заверила руководитель Ростуризма.
Стороны планируют укреплять и развивать сотрудничество на долгосрочной основе. Google и Ростуризм намерены провести серию обучающих мероприятий, исследований и совместных проектов, чтобы сделать Россию более привлекательной для путешественников со всего мира, а российские локальные бренды — узнаваемыми не только внутри страны, но и за ее пределами.
"Вместе с Ростуризмом мы хотим использовать все возможности современных технологий, чтобы достопримечательности России стали доступными каждому всего за пару кликов", — сказал Меир Бранд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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