2019-06-08T01:26:28+03:00
Экономика

Геленджик и Южно-Сахалинск станут более комфортными

Соглашения о проектах, которые должны этому способствовать, заключены на Петербургском форуме
Алексей ПЕТРОВ
Поделиться:
Соглашение станет отправной точкой для создания в Геленджике условий для комплексного развития городской среды, привлечения туристов и повышения качества жизниСоглашение станет отправной точкой для создания в Геленджике условий для комплексного развития городской среды, привлечения туристов и повышения качества жизни
Изменить размер текста:

На Петербургском международном экономическом форуме был подписан ряд соглашений о проектах по созданию комфортной городской среды.

Одно из них заключено между губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, главой города-курорта Геленджика Алексеем Богодистовым и генеральным директором ДОМ.РФ Александром Плутником. Соглашение станет отправной точкой для создания в Геленджике условий для комплексного развития городской среды, привлечения туристов и повышения качества жизни. Активно участвовать в этом будет Фонд единого института развития в жилищной сфере (учрежден ДОМ.РФ).

- Мы планируем плотно взаимодействовать как с местными жителями, так и с местным экспертным сообществом с целью создать проекты, максимально отображающие идентичность города, – прокомментировал соглашение генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Также подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Сахалинской областью, государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и Фондом единого института развития в жилищной сфере (учрежден ДОМ.РФ). Своими подписи под ним поставили председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

В рамках соглашения планируется создать в Южно-Сахалинске жилой и культурно-деловой кварталы

В рамках соглашения планируется создать в Южно-Сахалинске жилой и культурно-деловой кварталы

В рамках соглашения, в частности, планируется создать в Южно-Сахалинске жилой и культурно-деловой кварталы - в соответствии со Стандартом комплексного развития территории, который разрабатывается Фондом ДОМ.РФ.

Фонд единого института развития в жилищной сфере учрежден ДОМ.РФ в 2016 году. Одно из основных направлений деятельности Фонда - содействие созданию комфортных условий проживания и формированию благоприятной среды. По поручению премьера Дмитрия Медведева и в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» фонд разрабатывает Стандарт комплексного развития территории. Это методическое руководство, которое содержит рекомендации по разработке и реализации проектов жилищного строительства при реконструкции или освоении застроенных территорий, а также при комплексной застройке новых территорий и благоустройстве открытых общественных пространств. В качестве «пилотов» фондом уже разработаны проекты общественных пространств для 46 городов общей площадью свыше 1600 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Софи Тернер рассказала, кто оставил кофейный стаканчик в кадре "Игры престолов"
Google будет содействовать развитию туризма в России
Миллер назвал главный вопрос в переговорах "Газпрома" с Украиной
СК задержал восьмого фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Орешкин: На встрече Путина с иностранным бизнесом политические вопросы не обсуждались
Рогозин предложил Китаю сотрудничать в создании лунной базы
Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме
Захарова: страны Европы продолжают считать убытки от санкций против РФ
Путин о Зеленском: "Судя по всему, он хороший актер"
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина, который чуть не упал со сцены
Не менее 14 львов сбежали из национального парка в ЮАР
Пропавший под Киевом самолет приземлился на озеро
Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года
Путин ответил на вопрос о возможности объединения России и Белоруссии
Путин встретился с генсеком ООН на ПМЭФ-2019
Путин передал наилучшие пожелания попавшей в больницу Симоньян
"Нафтогаз" готов вести переговоры с Россией в трехстороннем формате
Украина арестовала пять самолетов "Руслан" российской авиакомпании
США перенесли введение дополнительных пошлин на товары из Китая на две недели
Минспорт России и Государственные спортивные лотереи подписали Соглашение о сотрудничестве
Полиция не рассматривает взрыв в жилом доме в Швеции как теракт
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
Google предупредила США о рисках наложения санкций на Huawei