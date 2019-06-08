Геленджик и Южно-Сахалинск станут более комфортными

СЕГОДНЯ 01:26 2019-06-08T01:26:28+03:00

Соглашение станет отправной точкой для создания в Геленджике условий для комплексного развития городской среды, привлечения туристов и повышения качества жизни

Соглашения о проектах, которые должны этому способствовать, заключены на Петербургском форуме

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На Петербургском международном экономическом форуме был подписан ряд соглашений о проектах по созданию комфортной городской среды.

Одно из них заключено между губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, главой города-курорта Геленджика Алексеем Богодистовым и генеральным директором ДОМ.РФ Александром Плутником. Соглашение станет отправной точкой для создания в Геленджике условий для комплексного развития городской среды, привлечения туристов и повышения качества жизни. Активно участвовать в этом будет Фонд единого института развития в жилищной сфере (учрежден ДОМ.РФ).

- Мы планируем плотно взаимодействовать как с местными жителями, так и с местным экспертным сообществом с целью создать проекты, максимально отображающие идентичность города, – прокомментировал соглашение генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Также подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Сахалинской областью, государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и Фондом единого института развития в жилищной сфере (учрежден ДОМ.РФ). Своими подписи под ним поставили председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

В рамках соглашения планируется создать в Южно-Сахалинске жилой и культурно-деловой кварталы

В рамках соглашения, в частности, планируется создать в Южно-Сахалинске жилой и культурно-деловой кварталы - в соответствии со Стандартом комплексного развития территории, который разрабатывается Фондом ДОМ.РФ.

Фонд единого института развития в жилищной сфере учрежден ДОМ.РФ в 2016 году. Одно из основных направлений деятельности Фонда - содействие созданию комфортных условий проживания и формированию благоприятной среды. По поручению премьера Дмитрия Медведева и в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» фонд разрабатывает Стандарт комплексного развития территории. Это методическое руководство, которое содержит рекомендации по разработке и реализации проектов жилищного строительства при реконструкции или освоении застроенных территорий, а также при комплексной застройке новых территорий и благоустройстве открытых общественных пространств. В качестве «пилотов» фондом уже разработаны проекты общественных пространств для 46 городов общей площадью свыше 1600 га.

ИСТОЧНИК KP.RU