В Лондоне пройдет традиционный парад по случаю дня рождения Елизаветы II

СЕГОДНЯ 08:27 2019-06-08T08:28:02+03:00

Королева Великобритании отпраздновала 93-летие еще 21 апреля, на июнь же приходится официальная часть мероприятий

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В субботу, 8 июня, на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне состоится традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II.

Официальные мероприятия в честь монаршей особы каждый год проводятся во вторую субботу первого летнего месяца. Празднование же дня рождения в кругу семьи состоялось еще 21 апреля. Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году это событие совпало с Пасхой.

Традиционный военный парад состоится в субботуФото: REUTERS

В рамках парада Елизавета II проедет в экипаже по улице Мэлл к Букингемскому дворцу, а потом вместе с другими членами королевской семьи выйдет на балкон резиденции, чтобы поприветствовать публику. Также над центром Лондона пролетят военные самолеты, и будет дан салют из 41-го артиллерийского орудия.

Ожидается, что на публике впервые после родов появится супруга принца Гарри Меган Маркл, а вот муж Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский Филип может пропустить мероприятие из-за почтенного возраста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/465915" frameborder="0"></iframe> Бабушка - главнокомандующий: Елизавета II - 60-лет на престоле.Ее Величество Елизавета II Божией милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий королева, глава Содружества, защитница веры юбилей отмечать изволит!Ольга СИНИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU