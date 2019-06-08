В Лондоне пройдет традиционный парад по случаю дня рождения Елизаветы II
В субботу, 8 июня, на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне состоится традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II.
Официальные мероприятия в честь монаршей особы каждый год проводятся во вторую субботу первого летнего месяца. Празднование же дня рождения в кругу семьи состоялось еще 21 апреля. Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году это событие совпало с Пасхой.
Традиционный военный парад состоится в субботуФото: REUTERS
В рамках парада Елизавета II проедет в экипаже по улице Мэлл к Букингемскому дворцу, а потом вместе с другими членами королевской семьи выйдет на балкон резиденции, чтобы поприветствовать публику. Также над центром Лондона пролетят военные самолеты, и будет дан салют из 41-го артиллерийского орудия.
Ожидается, что на публике впервые после родов появится супруга принца Гарри Меган Маркл, а вот муж Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский Филип может пропустить мероприятие из-за почтенного возраста.
Бабушка - главнокомандующий: Елизавета II - 60-лет на престоле.Ее Величество Елизавета II Божией милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий королева, глава Содружества, защитница веры юбилей отмечать изволит!Ольга СИНИЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU