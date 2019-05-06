«Я просто на Луне от счастья!»: Меган Маркл родила принцу Гарри сына

То, чего так долго ждала Британия и все остальные любители королевского семейства, свершилось - в понедельник голливудская актриса Меган Маркл, она же герцогиня Сассекская родила принцу Гарри наследника. Пара намеренно не хотела знать пол ребенка заранее, поэтому сюрприз сегодня был для всех без исключения.

- Это мальчик! Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские счастливы объявить о рождении у них ребенка, - гласит страничка четы в Instagram.

Известно, что малыш весит 3260 г. А вот его имя будет объявлено через несколько дней. Тогда же миру покажут и фотосессию новорожденного в Виндзорском парке. Пока же перед камерами появился сияющий отец.

Меган Маркл родила: прямая трансляция .

- Я очень рад объявить, что у нас с Меган этим утром родился сын, очень здоровый мальчик. Это был самый потрясающий опыт, который я только мог представить. Как женщина делает то, что делает, - это за гранью понимания. Но мы оба в абсолютном восторге и благодарны за всю любовь и поддержку и хотим разделить это с каждым. Я невероятно горжусь своей женой, - признался Гарри. - Мама и малыш чувствуют себя превосходно Это маленькое существо, за которое абсолютно точно можно умереть, я просто на луне! Свой ребенок самый удивительный.

О нарушающем все возможные виндзорские традиции романе Гарри с разведенной мулаткой-актрисой Меган официально объявили в ноябре 2016 года. На следующий год они обручились, причем Гарри даже лично придумал дизайн кольца для невесты, украсив его бриллиантом из Ботсваны и двумя камнями из коллекции своей матери. Свадьба состоялась 19 мая 2018-го в часовне святого Джорджа - здесь крестили трехмесячного Гарри. К алтарю Меган вел принц Чарльз, поскольку ее отец на бракосочетание не приехал. Поначалу СМИ ссылались на сердечный приступ, а позже стало известно, что у Томаса Маркла плохие отношения с дочерью и он попросту не захотел лететь в Лондон. Хотя зять даже высылал за ним автомобиль.

Нередко с тех пор писали и о недовольной выходками Меган королеве (ее кислое лицо помнят и на самой свадьбе), и о ее стычках с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон. В частности, перед свадьбой девушки якобы поспорили из-за платья дочери Кейт и Уильяма на этой церемонии, и Меган довела ту до слез. Королевские помощники тогда не стали опровергать эту информацию и лишь добавили, что «герцогини очень разные».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707075" frameborder="0"></iframe> У принца Гарри и Меган Маркл родился сын.У принца Гарри и Меган Маркл родился сын! Его мама, как всегда, нарушила королевские традиции. Все дети монаршьей семьи появлялись на свет в госпитале Святой Марии в Лондоне. Но только не первенец бунтующей 37-летней американки!

11 апреля Гарри и Меган объявили, что все планы по рождению ребенка будут держать в секрете, нарушив тем самым еще одну установленную королевскую традицию. Так, Меган не захотела рожать в госпитале святой Марии в Лондоне, как это делали принцесса Диана и Кейт Миддлтон.

Их ребенок теперь седьмой в очереди на престол Великобритании. Впереди - принц Чарльз, принц Уильям и трое его детей и сам Гарри.