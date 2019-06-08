Демократическая партия Молдавии требует отставки президента

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-08T11:42:42+03:00

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Проевропейская Демократическая партия Молдавии обвинила президента страны Игоря Додона в предательстве и потребовала его отставки. Соответствующее заявление сделал вице-председатель политического объединения.

Сам глава государства предупредил граждан о готовящихся провокациях и протестных митингах и призвал их не поддаваться.

"Ситуация очень сложная и тяжелая. Мы на грани дестабилизации", - сказал Додон на пресс-конференции.

Президент обратился также к руководителям силовых ведомств. Он заявил, что знает о полученных ими указаниях не препятствовать действиям провокаторов и призвал не допускать ошибок.

"Знайте, что ситуация в стране поменяется, и вам придется отвечать за эти преступления <...> Не думайте, что вас заберут с собой, когда кто-то будет бежать из страны", - цитирует РИА Новости лидера республика.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас в Молдавии сохраняется напряженная обстановка. Депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня под угрозой роспуска парламент, однако в пятницу решение так и не было принято. Несмотря на это, Додон решил пока не подписывать указ о расформировании органа. Президент надеется, что депутаты смогут договориться.

ИСТОЧНИК KP.RU