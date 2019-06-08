В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 19:44 2019-06-08T19:44:46+03:00

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Следственный комитет (СК) задержал подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомстве.

«Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны», - говорится в сообщении.

Следователи по данному инциденту продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п.п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»).

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, поздно вечером в пятницу 34-летний мужчина гулял с женой у пруда на Южнобутовской улице. Рядом толпа подвыпивших мужчин начала задираться к прохожим, в частности, проходившей мимо беременной женщине. Чуев заступился за нее. Когда спортсмен сделал хулиганам замечание, те ответили дракой. Мужчина ничего не успел сделать - получив несколько ударов в голову, он потерял сознание. Врачам не удалось спасти борца.

ИСТОЧНИК KP.RU