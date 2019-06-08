В Болгарии за подготовку теракта задержали завербованного ИГ* подростка
Прокуратура Болгарии начала расследование по делу 16-летнего подростка из Пловдива, задержанного за подготовку теракта с применением взрывных устройств на территории страны. Об этом в субботу, 8 июня, заявил заместитель генпрокурора Болгарии Иван Гешев.
По данным следствия, информацию о подозрительном поведении парня в полицию передали родственники. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его комнате взрывные устройства, передает агентство БГНЕС.
По словам Гешева, подростка завербовали в социальных сетях. Известно, что парень был из благополучной семьи, обучался в элитной школе. В настоящий момент подросток находится под стражей.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что корреспондента «Комсомольской правды» в Турции пытались завербовать сторонники ИГ*. Это произошло на площади напротив мечети Коджатепе.
ИГ* - запрещенная в РФ организация
ИСТОЧНИК KP.RU