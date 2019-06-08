В Болгарии за подготовку теракта задержали завербованного ИГ* подростка

8 Июнь 23:53 2019-06-08T23:53:34+03:00

Во время обыска в комнате 16-летнего юноши были найдены взрывные устройства

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Прокуратура Болгарии начала расследование по делу 16-летнего подростка из Пловдива, задержанного за подготовку теракта с применением взрывных устройств на территории страны. Об этом в субботу, 8 июня, заявил заместитель генпрокурора Болгарии Иван Гешев.

По данным следствия, информацию о подозрительном поведении парня в полицию передали родственники. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его комнате взрывные устройства, передает агентство БГНЕС.

По словам Гешева, подростка завербовали в социальных сетях. Известно, что парень был из благополучной семьи, обучался в элитной школе. В настоящий момент подросток находится под стражей.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что корреспондента «Комсомольской правды» в Турции пытались завербовать сторонники ИГ*. Это произошло на площади напротив мечети Коджатепе.

ИГ* - запрещенная в РФ организация

ИСТОЧНИК KP.RU