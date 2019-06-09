В Армении на территории монастыря Ахапт сгорело здание
Пожар возник в субботу на территории средневекового монастыря Ахапт в Лорийской области Армении. Об этом сообщили в МЧС страны.
По данным спасателей, на территории монастырского комплекса, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сгорела одноэтажная постройка.
В армянском монастыре Ахпат возник пожар.
"На место происшествия выехали четыре пожарных расчета из спасательного отряда МЧС и оперативная группа спасательного управления Лорийской области", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Огонь был полностью ликвидирован в 21:00. Пожарные и местные жители тушили его в течение нескольких часов, но здание полностью выгорело внутри. Во время пожара никто не пострадал.
Монастырский комплекс Ахпат расположен в одноимённом селе на севере Армении в 10 км от города Алаверди. Он был основан в X веке. Его постройки датируются 10-13 веками. В 1996 году включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ахапт является действующим монастырем.
ИСТОЧНИК KP.RU