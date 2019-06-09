В Армении на территории монастыря Ахапт сгорело здание

СЕГОДНЯ 03:29 2019-06-09T03:29:06+03:00

Пожарные и местные жители боролись с огнем несколько часов [видео]

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Пожар возник в субботу на территории средневекового монастыря Ахапт в Лорийской области Армении. Об этом сообщили в МЧС страны.

По данным спасателей, на территории монастырского комплекса, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сгорела одноэтажная постройка.

В армянском монастыре Ахпат возник пожар.

"На место происшествия выехали четыре пожарных расчета из спасательного отряда МЧС и оперативная группа спасательного управления Лорийской области", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Огонь был полностью ликвидирован в 21:00. Пожарные и местные жители тушили его в течение нескольких часов, но здание полностью выгорело внутри. Во время пожара никто не пострадал.

Монастырский комплекс Ахпат расположен в одноимённом селе на севере Армении в 10 км от города Алаверди. Он был основан в X веке. Его постройки датируются 10-13 веками. В 1996 году включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ахапт является действующим монастырем.

ИСТОЧНИК KP.RU