Пресс-секретарь Зеленского признала, что украинские силовики убивают жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-09T04:12:57+03:00

Она пояснила, что Кучма, говоря о запрете на ответный огонь, имел ввиду "не поддаваться на провокации"

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Под обстрелами Вооруженных сил Украины погибают мирные жители Донбасса. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1.

Она пояснила, что фраза экс-президента республики Леонида Кучмы о необходимости запрета ответного огня в Донбассе была вырвана из контекста. Мендель рассказала, что общалась с представителем Киева в контактной группе и он ей дал разъяснения.

Речь шла о том, что часто украинские силовики попадают на "провокации", когда в них якобы стреляют из жилых домов, детсадов и больниц, где находятся мирные жители.

"И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы", — сказала Мендель.

ИСТОЧНИК KP.RU