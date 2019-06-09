Пресс-секретарь Зеленского признала, что украинские силовики убивают жителей Донбасса
Под обстрелами Вооруженных сил Украины погибают мирные жители Донбасса. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1.
Она пояснила, что фраза экс-президента республики Леонида Кучмы о необходимости запрета ответного огня в Донбассе была вырвана из контекста. Мендель рассказала, что общалась с представителем Киева в контактной группе и он ей дал разъяснения.
Речь шла о том, что часто украинские силовики попадают на "провокации", когда в них якобы стреляют из жилых домов, детсадов и больниц, где находятся мирные жители.
"И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы", — сказала Мендель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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