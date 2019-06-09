2019-06-09T04:12:57+03:00
Политика

Пресс-секретарь Зеленского признала, что украинские силовики убивают жителей Донбасса

Она пояснила, что Кучма, говоря о запрете на ответный огонь, имел ввиду "не поддаваться на провокации"
Поделиться:
Изменить размер текста:

Под обстрелами Вооруженных сил Украины погибают мирные жители Донбасса. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1.

Она пояснила, что фраза экс-президента республики Леонида Кучмы о необходимости запрета ответного огня в Донбассе была вырвана из контекста. Мендель рассказала, что общалась с представителем Киева в контактной группе и он ей дал разъяснения.

Речь шла о том, что часто украинские силовики попадают на "провокации", когда в них якобы стреляют из жилых домов, детсадов и больниц, где находятся мирные жители.

"И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы", — сказала Мендель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Конституционный суд Молдавии признал незаконным избрание Гречаный спикером
В Армении на территории монастыря Ахапт сгорело здание
Врачи назвали приводящие к ожирению привычки
Соловьева восхитила выдержка российских моряков при сближении с крейсером ВМС США
Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством
В ДНР сообщили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах
Картину Кандинского продали за €2,5 миллионов на аукционе в Мюнхене
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
В Болгарии за подготовку теракта задержали завербованного ИГ* подростка
В метро Бостона десять человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда
США введут пошлины в отношении Мексики при нарушении соглашения по иммиграции
Военные Латвии вновь "заметили" российский корабль вблизи границы страны
IAAF опровергла информацию о продлении отстранения федерации легкой атлетики РФ
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа
В Москве полицейский на рабочем месте покончил с собой
Власти США запретили посольствам размещать ЛГБТ-флаги на флагштоках