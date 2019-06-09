Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего младшего брата Тони Родэма
В США скончался Тони Родэм - младший брат экс-госсекретаря и бывшей первой леди Хиллари Клинтон. В своем аккаунте в Twitter политик сообщила, что брат умер в ночь на 8 июня.
Родэму было 65 лет. О причинах его смерти пока ничего не известно.
“Трудно подобрать слова, мой разум сегодня переполняют воспоминаниями о нем. Когда он входил в комнату, она наполнялась смехом. Он был добрым, щедрым и замечательным мужем для Меган, отцом для Зака, Саймона и Фионы. Мы будем очень по нему скучать”, - написала Клинтон.
Тони Родэм был одним из немногих, кому разрешили провести церемонию бракосочетания на территории Белого дома. В 1994 году его женился на дочери бывшего сенатора Барбары Боксер Николь. В 2001 году они расстались. Родэм женился второй раз через четыре года, передает ТАСС.
Брат одного из самых известных американских политиков в разное время работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом и занимался бизнесом. Входил в штат Национального комитета Демократической партии в годы президентства Билла Клинтона.
ИСТОЧНИК KP.RU