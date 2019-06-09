2019-06-09T06:45:23+03:00
Политика

Президент Албании отменил муниципальные выборы

Глава государства считает, что нестабильная обстановка в стране не позволяет провести демократическое голосование
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Албании Илир МетаПрезидент Албании Илир МетаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Албании отменены назначенные на 30 июня муниципальные выборы. Решение в субботу принял президент страны Илир Мета.

По его словам, нестабильная обстановка в стране не позволяет провести справедливые демократические выборы, а также срывает "всякую возможность начала переговоров о вступлении в ЕС".

При этом глава албанского правительства и правящей социалистической партии Эди Рама, в ходе поездки по стране пообещал, что 30 июня выборы состоятся, передает Интерфакс.

"Социалисты, представляющие большинство, решительно настроены на проведение реформ в сфере правосудия, необходимых для европейского будущего страны", - сказал премьер-министр.

В Албании проходят массовые протесты против нынешнего правительства, протестующие требуют отставки премьера Рамы, которого обвиняют в коррупции. Полиция применяла для разгона демонстрантов слезоточивый газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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