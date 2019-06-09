Канадского музыканта застрелили в центре Оттавы

СЕГОДНЯ 07:33 2019-06-09T07:33:56+03:00

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Участник канадской поп-группы Halfsizegiants Джахайан Джан (настоящее имя Маркленд Энтони Кэмпбелл) был убит в центре Оттавы в пятницу, 7 июня.

Неизвестный выстрелил в 41-летнего музыканта дважды, когда тот находился на рынке Байуорд, рядом с одним из баров в которых фанаты смотрели игру «Торонто Рэпторс». Кэмпбелла сразу доставили в больницу в критическом состоянии, но в больнице он скончался от полученных ранений, сообщает телеканал CTV News.

Коллеги Джахайана Джана по группе рассказали, что после выступления их товарищ отправился в район, где был убит, чтобы вступиться за свою дочь. На девушку ранее было совершено нападение.

"Маркленда злонамеренно застрелили, защищая принцип праведности, по которому он жил", - говорится в письменном заявлении Halfsizegiants.

В полиции заявили, что именно музыкант был целью стрельбы, убийство было намеренным и они не рассматривают другие версии произошедшего. Подозреваемый находится в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU