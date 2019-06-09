2019-06-09T10:59:00+03:00
Общество

Группа «Машина времени» не будет выступать на Красной площади в День России

Решение об отмене выступления музыкального коллектива приняли организаторы концерта
Марина ВЕНЦОВА
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Выступление "Машины времени" на Красной площади 12 июня отмененоВыступление "Машины времени" на Красной площади 12 июня отмененоФото: Наталия НЕЧАЕВА
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Выступление группы "Машина времени" на Красной площади в Москве в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщил пресс-секретарь группы Антон Чернин.

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет, - приводит его слова РИА Новости. - Нет, так нет".

Ранее солист группы Андрей Макаревич на странице в «Фейсбук» написал: "Если кто-то рассчитывал увидеть "Машину времени" 12 июня – не увидите. Кто-то кому-то позвонил".

Кстати сайт kp.ru писал, что праздник День России в 2019 году порадует жителей столицы огромным разнообразием ярких и интересных мероприятий. Не обойдется торжество без праздничных концертов, главный из которых состоится на Красной площади. Завершится же празднование Дня России 2019 в Москве традиционным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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