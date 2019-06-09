2019-06-09T12:10:43+03:00
В мире

Мексика предоставит гуманитарную помощь направляющимся в США мигрантам

Данная программа начнет реализовываться со следующей недели
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес ОбрадорПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес ОбрадорФото: REUTERS
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что с понедельника его страна будет оказывать гуманитарную помощь тем мигрантам, которые стремятся попасть в Соединенные Штаты.

Глава государства пообещал защищать права мигрантов и предоставлять им возможность работать, получать образование и медицинские услуги на территории Мексики в процессе ожидания решения из Вашингтона, пишет газета New York Times.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике ввести с 10 июня пятипроцентные пошлины на товары, которые будут повышаться каждый месяц. Однако 7 июня странам удалось договориться по вопросам иммиграции и подписать соглашение, которое привело к тому, что решение о введении таможенных пошлин в отношении Мексики было приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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