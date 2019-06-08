США введут пошлины в отношении Мексики при нарушении соглашения по иммиграции

СЕГОДНЯ 23:35 2019-06-08T23:35:00+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сохраняет за собой право ввести пошлины на товары из Мексики, если Мехико не будет придерживаться достигнутых 7 июня договоренностей с Вашингтоном по вопросам иммиграции. Об этом в субботу сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин.

"Мы надеемся, что Мексика будет делать то, что ей надлежит, и нам не потребуется возвращать пошлины, однако, естественно, если она нарушит [договоренности], президент сохраняет за собой право сделать это [ввести пошлины на товары из Мексики]", - сказал он в интервью агентству Reuters.

По словам главы Минфина США, что Вашингтон при заключении соглашения по миграционным вопросам с Мексикой прежде всего руководствовались необходимостью решения иммиграционного кризиса.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил, что США приостанавливают введение таможенных пошлин в отношении Мексики, поскольку странам удалось договориться по вопросам иммиграции и подписать соглашение. Позже госсекретарь Майк Помпео позитивно отреагировал на заключение соглашения по борьбе с незаконной миграцией между Вашингтоном и Мехико.

Напомним, Трамп угрожал Мексике ввести с 10 июня пятипроцентные пошлины, которые будут повышаться каждый месяц на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU