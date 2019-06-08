2019-06-08T04:56:23+03:00
Политика

США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

Мехико пообещал принять меры, чтобы остановить поток мигрантов к американской границе
Юлия ДИВЕЕВА
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Мексика пообещала прекратить поток иммигрантов через свою территорию в СШАМексика пообещала прекратить поток иммигрантов через свою территорию в СШАФото: REUTERS
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США приостанавливают введение таможенных пошлин в отношении Мексики, поскольку странам удалось договориться по вопросам иммиграции и подписать соглашение. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Запланированное на понедельник введение американских пошлин настоящим приостановлено на неопределенный срок", - написал он в пятницу в Twitter.

Он отметил, что Мехико обязался со своей стороны принять решительные меры, чтобы остановить поток мигрантов из стран Центральной Америки через территорию Мексики к южной американской границе.

"Это делается для того, чтобы значительно сократить или устранить нелегальную иммиграцию, прибывающую из Мексики и в Соединенные Штаты. Детали соглашения будут обнародованы в ближайшее время Государственным департаментом" - заявил Трамп.

Сайт kp.ru рассказывал, что глава Белого дома пообещал, что если договориться по-хорошему с Мексикой так и не получится, то с 10 июня США введут пятипроцентные пошлины, которые будут повышаться каждый месяц на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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