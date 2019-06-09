ЦИК признал выборы в парламент Южной Осетии состоявшимися

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-09T19:02:08+03:00

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Председатель ЦИК Южной Осетии Белла Плиева признала выборы депутатов в местный парламент состоявшимися. Это произошло потому что явка превысила 50% избирателей.

"На 18:00 явка избирателей составила 55,6%. Выборы депутатов парламента Южной Осетии VII созыва состоялись", - приводит слова Плиевой ТАСС.

Отметим, пройти в седьмой созыв смогут партии набравшие поддержку больше 7% избирателей. Такой порог прохождения установлен законодательством. В одномандатном округе кандидату для победы необходимо набрать большинство голосов.

Заметим, выборы в парламент Южной Осетии впервые проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из 34 депутатских кресел распределяется по партийным спискам, а остальные по одномандатным округам. На выборах зарегистрированы семь партий - "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста". В одномандатных округах в гонке участвуют 98 кандидатов. Только 60 из них представляют партии, остальные самовыдвиженцы.

ИСТОЧНИК KP.RU