Сотни тысяч жителей Гонконга вышли на улицы против закона об экстрадиции
В воскресенье, 9 июня, на улицах Гонконга прошла акция против закона об эмиграции. По данным организаторов, высказать свое мнение пришли около 500 тысяч человек, полиция называет цифру в 3 раза меньше.
Митингующие собрались в крупнейшем городском парке Виктория. Позже оттуда пошли по центральным улицам в сопровождении полиции. Участники акции дошли до правительственного комплекса в районе Адмиралти. Хотя акция прошла с разрешения местных властей обойтись без мелких стычек с полицией не удалось, сообщает газета South China Morning Post.
Суть закона в заключении соглашения с материковым Китаем, Макао и Тайванем об экстрадиции лиц, подозреваемых в преступлениях. Против выступает местная оппозиция, которая видит в этом опасность усиления контроля Пекина. Среди прочего, противники закона уверены, что мера будет применяться для экстрадиции правозащитников и местных диссидентов.
ИСТОЧНИК KP.RU