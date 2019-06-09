2019-06-09T19:53:18+03:00
В мире

Сотни тысяч жителей Гонконга вышли на улицы против закона об экстрадиции

Мероприятия было согласовано с полицией, но обойтись без стычек не удалось
Артур ГАРЬКЕ
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НА улицы вышли сотни тысяч человек.НА улицы вышли сотни тысяч человек.Фото: соцсети
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В воскресенье, 9 июня, на улицах Гонконга прошла акция против закона об эмиграции. По данным организаторов, высказать свое мнение пришли около 500 тысяч человек, полиция называет цифру в 3 раза меньше.

Митингующие собрались в крупнейшем городском парке Виктория. Позже оттуда пошли по центральным улицам в сопровождении полиции. Участники акции дошли до правительственного комплекса в районе Адмиралти. Хотя акция прошла с разрешения местных властей обойтись без мелких стычек с полицией не удалось, сообщает газета South China Morning Post.

Суть закона в заключении соглашения с материковым Китаем, Макао и Тайванем об экстрадиции лиц, подозреваемых в преступлениях. Против выступает местная оппозиция, которая видит в этом опасность усиления контроля Пекина. Среди прочего, противники закона уверены, что мера будет применяться для экстрадиции правозащитников и местных диссидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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