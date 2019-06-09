Госдума хочет ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках

СЕГОДНЯ 20:03 2019-06-09T20:03:21+03:00

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Осенью в Государственной думе рассмотрят поправки в закон о госзакупках. Депутаты намерены изменить правила это процесса введя рейтинг деловой репутации бизнеса. Об этих планах рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Речь идет о введении единых типовых форм электронных документов. Этот вопрос требует проработки. Это нельзя сделать вот так сразу, потому что просто другой порядок закупок будет. Хотя это существенно сократит время. Планируется ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей с автоматическим формированием для участия в торгах", - приводит слова Жукова ТАСС.

По словам депутата, бывают случаи, когда в торгах принимают участие компании, которые не могут выполнить заказ. Получив победу они переуступают свое право другим. Эти процессы, по его мнению, затягивают реализацию нацпроектов. Введение рейтинга должно помочь отсечь от участия в госзакупках недобросовестных предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU