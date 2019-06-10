2019-06-10T10:36:03+03:00
Происшествия

Сотрудницу "Алросы" и двух ее сообщников задержали за кражу 500 алмазов

Стоимость изъятых у обвиняемых драгоценных камней превышает пять миллионов долларов [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Найденные во время обысков драгоценные камни. Фото: СК РФНайденные во время обысков драгоценные камни. Фото: СК РФ
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Следственный комитет России совместно с силовиками из Федеральной службы безопасности задержал сотрудницу крупнейшей в стране алмазодобывающей компании "Алроса" и еще двух человек. Они обвиняются в хищении более 500 алмазов и бриллиантов на сумму, превышающую пять миллионов долларов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Согласно ее данным, в схеме участвовали три человека - Елена Канунникова, ответственная за хищение драгоценных камней, гражданин РФ и Грузии Владимир Табидзе, который выступал в роли посредника, а также россиянин Владимир Гординский. Он занимался сбытом украденного.

Всех участников преступной схемы задержали 6 июня при очередной попытке совершения хищения драгоценных камней общей стоимостью более 22 млн. рублей. Во время обысков по адресам их проживания обнаружили порядка 500 алмазов массой более 2000 карат и 11 бриллиантов, а также ювелирную продукцию известных мировых брендов, включая свыше 30 инкрустированных драгоценными камнями часов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщается на сайте СК РФ.

Следователи задержали сотрудницу "Алросы" и двух ее сообщников за кражу 500 алмазов на 2000 карат и 11 бриллиантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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