Ученые: известная болезнь убьет человечество

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-10T13:04:32+03:00

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Американские ученые озвучили основные угрозы человечеству. Опаснейшей для людей болезнью специалисты признали туберкулез. По данным ВОЗ, в 2017 году им заразились десять миллионов человек, из них два миллиона погибли. При таких темпах распространения болезнь способна истребить все население планеты за пять тысяч лет.

Помимо этого эксперты назвали и другие смертельные угрозы для человечества. Так, одной из наиболее вероятных причин уничтожения человечества может стать ядерная война. Отдельную роль, по мнению специалистов, здесь играет прекращение в 2021 году договора между США и Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений, передает телеканал «360».

Что же касается столкновения Земли с астероидом, то такая ситуация маловероятна. Однако NASA продолжает пристально наблюдать за всеми потенциально опасными космическими объектами.

Еще одной угрозой для жизни человечества остается глобальное потепление. Ученые прогнозируют, что при сохранении текущих условий катастрофа может произойти примерно через две тысячи лет, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU