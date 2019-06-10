Совфед хочет ограничить число кошек и собак, которых можно держать в квартирах

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-10T13:42:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В России могут ограничить количество кошек и собак, которых разрешено держать в частных квартирах и домах. Об этом «Парламентской газете» сообщила Ирина Гехт. По словам сенатора, комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию собирается внести соответствующие рекомендации на ближайшем заседании. По задумке составителей документа, число питомцев должно зависеть от метража жилплощади.

«Необходимо установить нормативы критериев по количеству содержания животных на квадратный метр жилого помещения многоквартирных и частных жилых домов» - говорится в документе.

Сообщается, что сенаторы также предлагают кабмину разработать поправки в законодательство, устанавливающие административную ответственность за жестокое обращение с животными в случаях, если действия живодеров не привели к смерти или увечьям жертвы. Напомним, сейчас наказать могут лишь за убийство или серьезный урон здоровью животного.

ИСТОЧНИК KP.RU