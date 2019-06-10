Инфляция в России может опуститься ниже 3,5% в начале 2020 года
10 июня состоялось заседание комитета Госдумы России по бюджету и налогам. Выступая перед депутатами, замминистра экономического развития Азер Талыбов рассказал об итогах повышения НДС и прогнозах на инфляцию в следующем году.
По его мнению, в этом году инфляция опустится до 4,3%. В мае она составила 5,1%, что на 0,1% ниже, чем в апреле.
Прогнозы на следующий год также крайне оптимистичны. По расчетам ведомства, в начале 2020 года инфляция может опуститься ниже 3,5%. В среднем её значение не должно превышать 3,8% в течение всего года. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
- Влияние повышения НДС на инфляцию оказалось ниже ожиданий Минэкономразвития и экспертного сообщества, - сказал Талыбов, объяснив свой положительный прогноз.
Также Талыбов заявил о росте инвестиций в российское производство. Во втором квартале 2019 года они должны расти на 4-5% поквартально. А к концу года их рост составит 3,1%.
ИСТОЧНИК KP.RU