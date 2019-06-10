2019-06-10T15:52:31+03:00
Происшествия

На вокзале в Швеции обезвредили мужчину, который угрожал взорвать бомбу

Полицейские ранили злоумышленника, он в больнице [видео]
Григорий ЛЕОРДА
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Злоумышленника ранили полицейские.Злоумышленника ранили полицейские.
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В понедельник, 10 июня, в городе Мальмё на юге Швеции произошло ЧП. Полицейским пришлось обезвредить мужчину, который угрожал привести в действие взрывное устройство.

Все произошло на платформе. Злоумышленник пришел на вокзал с сумкой и стал выкрикивать угрозы. При этом он показывал сумку, в которой, по его словам, находилась бомба. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Прибывшие на место полицейские открыли стрельбу. Вскоре человек был ранен, в него попало несколько пуль. Мужчина был госпитализирован в больницу. О его состоянии ничего не известно.

На вокзале начали работу специалисты по разминированию. Удалось ли им найти в сумке взрывное устройство пока не известно. О пострадавших среди полицейских и мирных жителей не сообщается.

На вокзале в Мальме обезврежен мужчина, который угрожал взорвать бомбу. #malmo attack at Central station. Man shut down, shouted i have a bomb https://t.co/ql5C7a7LfV

ИСТОЧНИК KP.RU

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