На вокзале в Швеции обезвредили мужчину, который угрожал взорвать бомбу

В понедельник, 10 июня, в городе Мальмё на юге Швеции произошло ЧП. Полицейским пришлось обезвредить мужчину, который угрожал привести в действие взрывное устройство.

Все произошло на платформе. Злоумышленник пришел на вокзал с сумкой и стал выкрикивать угрозы. При этом он показывал сумку, в которой, по его словам, находилась бомба. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Прибывшие на место полицейские открыли стрельбу. Вскоре человек был ранен, в него попало несколько пуль. Мужчина был госпитализирован в больницу. О его состоянии ничего не известно.

На вокзале начали работу специалисты по разминированию. Удалось ли им найти в сумке взрывное устройство пока не известно. О пострадавших среди полицейских и мирных жителей не сообщается.

На вокзале в Мальме обезврежен мужчина, который угрожал взорвать бомбу. #malmo attack at Central station. Man shut down, shouted i have a bomb https://t.co/ql5C7a7LfV