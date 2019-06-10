2019-06-10T16:34:57+03:00
Происшествия

Москвича обманули на 127 тысяч рублей, пообещав место в Росгвардии

Девушка обещала парню, что через пару месяцев он уже будет работать в войсках национальной гвардии РФ
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Мошенница обещала устроить в Росгвардию за вознаграждение в 127 тысяч рублей.Мошенница обещала устроить в Росгвардию за вознаграждение в 127 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию обратился 31-летний Николай Б. с требованием найти и наказать девушку-мошенницу Светлану, которая пообещала парню помощь в трудоустройстве в Росгвардию, попросив за это денежное вознаграждение в размере 127 тысяч рублей.

- Малознакомая девушка по имени Светлана пообещала Николаю, что она решит все вопросы и проблемы с трудоустройством. Мошенница пообещала, что через какой-то месяц он уже будет вовсю носить форму, – рассказал источник в правоохранительных органах. – Девушка также пообещала помочь в прохождении военно-врачебной комиссии.

Наслушавшись обещаний, Николай перевел упомянутые выше 127 тысяч рублей на указанный мошенницей счет. После того, как деньги были перечислены, Светлана просто исчезла. На данный момент полиция разыскивает предприимчивую особу, которая обманула Николая на круглую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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