2019-06-10T16:52:31+03:00
Общество

Таможня задержала вылет рейса из Внуково

Пассажиры ожидают посадки в терминале
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во Внуково задержан рейс из-за действия таможенной службыВо Внуково задержан рейс из-за действия таможенной службыФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 10 июня, таможня задержала экипаж рейса лоукостера «Победа» из московского аэропорта Внуково в Пизу, который должен был вылететь в 14:10 по московскому времени.

«Таможенники задержали экипаж рейса "Победы" в Пизу. Пассажиры ожидают посадки в терминале, информации о вылете нет», - передает ТАСС слова представителя авиакомпании.

По словам источника агентства, задержание экипажа связано с переходом авиакомпании на подачу генеральной декларации в электронном виде, которая произошла 10 июня этого года. Представитель авиакомпании добавляет, что на данный момент таможня не объясняет причину отказа принять декларацию в электронном виде, хотя обязаны по закону.

Напомним, накануне, 4 июня, в московский аэропорт Внуково вернулся самолет Boeing-737 авиакомпании Utair, который вылетел в Берлин из Москвы. Предварительная причина возврата борта – разгерметизация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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