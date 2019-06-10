2019-06-10T17:55:05+03:00
Происшествия

При крушении учебного самолета в Анталье погиб один человек

Еще двое получили серьезные ранения
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В турецкой Анталье потерпел крушение учебный одномоторный самолет Фото: twitter.com/munirkaralogluВ турецкой Анталье потерпел крушение учебный одномоторный самолет Фото: twitter.com/munirkaraloglu
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В понедельник 10 июня в турецкой Анталье потерпел крушение учебный одномоторный самолет. В результате происшествия погиб пилот, а двое пассажиров получили серьезные ранения. С тяжелыми травмами они были госпитализированы в ближайшую больницу. Потерпевшими оказались студенты Стамбульского университета. Сейчас их состояние расценивается как крайне тяжелое.

Как сообщают спецслужбы, авиакатастрофа произошла в районе Манавгат, находящемся в 76 километрах от центра Антальи. На место сразу же были вызваны машины скорой помощи и спасательные службы.

Губернатор Антальи Мунир Каралоглу заявил, что сейчас на месте происшествия ведется расследование. Пока точных причин крушения самолета не выявлено. Об этом сообщает турецкий канал NTV.

ИСТОЧНИК KP.RU

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