Мосгорсуд отменил решение об аресте последних миллионов экс-министра Абызова

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-10T18:48:30+03:00

Абызов почти год жил за границей скрываясь от следствия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В понедельник, 10 июня, Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте счетов экс-министра Михаила Абызова. Там хранится около 4,5 миллионов рублей.

"Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Напомним, экс-министра обвиняют в создании преступного сообщества и в хищении около 4 миллиардов рублей. Занимавшего шесть лет министерский пост Абызов покинул пост в мае 2018, а после улетел за границу. Бывшего чиновника задержали сразу после возвращения.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU