Мосгорсуд отменил решение об аресте последних миллионов экс-министра Абызова
В понедельник, 10 июня, Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте счетов экс-министра Михаила Абызова. Там хранится около 4,5 миллионов рублей.
"Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Напомним, экс-министра обвиняют в создании преступного сообщества и в хищении около 4 миллиардов рублей. Занимавшего шесть лет министерский пост Абызов покинул пост в мае 2018, а после улетел за границу. Бывшего чиновника задержали сразу после возвращения.
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ИСТОЧНИК KP.RU