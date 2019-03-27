Абызов был самым богатым министром, у которого «нет ничего святого»

1. БЕДНОЕ ДЕТСТВО — В 14 ЛЕТ ПОШЕЛ В ГРУЗЧИКИ

Будущий министр федерального правительства и фигурант списка самых богатых россиян Михаил Абызов родился 46 лет назад в Минске, в небогатой семье. После смерти отца в 14 лет Михаил даже вынужден был пойти в разнорабочие, был грузчиком на пивзаводе. Но затем - получил приглашение на учебу в Москву — в физико-математический интернат при МГУ. Кстати, вместе с ним там учились будущие основатели МДМ-банка Андрей Мельниченко и Евгений Ищенко. После интерната Абызов учился на мехмате МГУ.

2. ЛИХИЕ 90-Е: НАЧИНАЛ С ТУРЕЦКИХ ШМОТОК И БОЛГАРСКИХ СИГАРЕТ

Возможно, на Михаила повлияло бедное детство и математический склад ума, а, может, и начало 90-х - время, когда в России сколачивали первоначальные капиталы, но уже во время учебы на мехмате (откуда в итоге ушел со 2-го курса) Абызов начал заниматься коммерцией. Сначала возил ширпотреб из Турции. А затем — кетчуп, сигареты и алкоголь из Болгарии в Москву, Новосибирск, Казахстан и на Украину. Говорят и о связях в то время Абызова с ОПГ с говорящим названием «Вампиры», специализировавшей на экономических преступлениях. Сам Михаил вспоминал о беспределе тех лет на примере такой показательной истории. Он договорился о поставках с АвтоВАЗа машин для ГУВД Москвы. Но крутые ребята из Тольятти потребовали дополнительных денег. И отдали машины лишь после того, как на АвтоВАЗ из Москвы приехал разбираться сводный отряд ОМОН.

3. БИЗНЕС-ПОХОД В СИБИРЬ

В начале 90-х Абызов познакомился с новосибирским бизнесменом и депутатом Госдумы Иваном Стариковым. Стал его помощником. После чего основные деловые интересы сосредоточил на Новосибирской области. Поставлял администрации региона удобрения, горючее и сельхозтехнику (поговаривают, что без тендеров, по завышенным ценам). В счет залога поставок получил 20% госпакета акций «Новосибирскэнерго». С этого и началось вхождение Абызова в энергетику.

Об Абызове отзывались как о «талантливом мальчике», у которого, однако, «нет ничего святого»Фото: Тимур ХАНОВ

4. «ЖЕСТКИЙ И ОТМОРОЖЕННЫЙ» ЭНЕРГЕТИК

Как энергетик и помощник депутата Абызов знакомится с Анатолием Чубайсом. И когда последний в 1998 году стал во главе РАО «ЕЭС России», Абызов возглавил в этой госкомпании департамент инвестиций и бизнес-проектов. А через год — становится уже замом председателя правления энергомонополиста. Как рассказывал об Абызове в то время вице-премьер Борис Немцов, он «жесткий, упрямый и отмороженный, хорошо разбирался в психологии людей и это использовал». Ходили разговоры, что именно Абызов возглавил тогда «борьбу с неплатежами в энергетике» с помощью знаковой схемы. Энергокомпании обязали принимать в счет оплаты за электричество векселя с отсрочкой их погашения в 5 лет. За эти 5 лет векселя, естественно, съедала инфляция. Но формально неплатежи снижались (что красиво отражалось в отчетах), а выгода оседала в нужных карманах.

5. ГРЕФ НЕ ДАЛ «ОСВОИТЬ» 2 ТРИЛЛИОНА

В 2006 году Абызов готовился стать главой комиссии по инвестпроектам РАО «ЕЭС России», в планах которой было освоение 2,1 триллиона (!) рублей. Но его кандидатуру на пост главы комиссии, как считается, «зарубил» министр экономики Герман Греф. И Абызов уходит из госкомпании в большой бизнес. Управляет своими энергоактивами, «Мостотрестом», сельхозкомпанией «Копитания». В том числе страусиной фермой на 3 тысячи голов.

6. ЛИБЕРАЛ С БОЛОТНОЙ

Все это время Абызов не скрывал своих либеральных взглядов. Хотя и сторонился публичной политической активности. Но на митинг протеста на Болотной площади в 2011 году ходил. Как он сам говорил: «Чтобы оценить обстановку и понять настроения людей».

7. МИНИСТР БЕЗ ПОРТФЕЛЯ

В 2012 году Абызов становится советником Дмитрия Медведева. А с мая 2012-го — министром по делам «открытого правительства» в кабмине Медведева. Хотя, по свидетельствам источников, пытался просить для себя более существенный пост министра энергетики, но этому воспротивились бизнес-генералы отрасли, которые слишком хорошо знали Михаила Анатольевича. Не получилось у Абызова стать и министром экономики. В итоге он проработал на должности фактически «министра без портфеля» до ее упразднения в 2018 году.

Следственный комитет считает, что Абызов создал «преступное сообщество» и похитил 4 миллиарда рублей практически во время пребывания в правительстве — с 2011 по 2014 год.

Еще будучи министром, Абзалов признавался самым богатым членом правительстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8. САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА

Еще будучи министром, Абзалов признавался самым богатым членом правительства. Например, согласно официальной декларации о доходах и имуществе за 2015 год он заработал 455 миллионов рублей. Владел двумя мерседесами, пятью мотоциклами и личным вертолетом. А его супруга — тремя внедорожниками и двумя автомобилями Порше.

Ну а в 2018 году Форбс внес Абызова в список 200 богатейших людей страны с состоянием 600 миллионов долларов.

9. ЗЯТЬ АМЕРИКАНЦА, БРАТ МОНАХИНИ

Интересно, что старшая сестра Михаила Абызова Наталья окончила, так же, как и ее брат, физмат МГУ и занималась бизнесом. Но потом — ушла в монастырь.

Жена Абызова Екатерина, во время его нахождения на министерском посту, занималась фактически управлением бизнесом мужа. У них — трое детей. Тесть Абызова проживает в Чикаго (США).

В 2016 году прошла информация о том, что Михаил Абызов расстался с супругой, увлекшись романом со стюардессой.

10. ОТ ЧУБАЙСА ДО ДВОРКОВИЧА

Михаила Абызова связывают со многими влиятельными политиками и бизнесменами.

В первую очередь — это Анатолий Чубайс, с которым он работал еще в РАО «ЕЭС России».

Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер, с ним Абызов входил в рабочую группу по созданию интернет-портала «Открытое правительство».

Крупные предприниматели Виктор Вексельберг, Искандер Махмудов и Леонид Меламед, с которыми в разное время Абызов был бизнес-партнером. При этом Меламед отзывался об Абызове как о «талантливом мальчике», у которого, однако, «нет ничего святого».

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