2019-03-27T01:17:35+03:00
Политика

Влюбился по соцсетям: Абызов бросил весь мир к ногам красавицы-стюардессы

У пары подрастает сын
Ольга ЛИБГАРДТ
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Валентина Григорьева - родная сестра модели Victoria's Secret Кати ГригорьевойВалентина Григорьева - родная сестра модели Victoria's Secret Кати ГригорьевойФото: instagram.com
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46-летний Михаил Абызов, который был задержан 26 марта по подозрению в мошенничестве и в организации преступного сообщества, долгое время считался одним из самых сексуальных политиков России. Интерес к нему подогревало не только солидное состояние, которое, по оценкам Forbes, составляет 600 млн долларов, но и его отношения с 29-летней стюардессой Валентиной Григорьевой.

Наткнулся на профиль девушки в соцсетях

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Сестры очень близки
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По некоторым данным, Михаил случайно наткнулся на профиль уроженки Мурманска в соцсетях и, впечатлившись ее красотой, решил познакомиться. Узнать телефон Вали не составило труда. Она работала в бизнес-классе одной из авиакомпаний, и ей многократно присваивали титул самой красивой стюардессы России.

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Избранница Абызова работала стюардессой в бизнес-классе
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Валентина Григорьева - родная сестра модели Victoria's Secret Кати Григорьевой. Она тоже собиралась стать моделью, принимала участие в некогда популярном шоу "Топ-модель по-русски" вместе с сестрой. Девушки даже вышли в финал проекта.

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Валентина Григорьева тоже собиралась стать моделью
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В первое время Валя летала с Катей в Нью-Йорк, девушки были вместе на всех кастингах. Валя - в качестве переводчика. Ее знают все дизайнеры. Но от карьеры модели девушка, в отличие от сестры, все же решила отказаться.

Пара почти два года скрывала свои отношения

Михаил развелся с супругой Екатериной, несмотря на наличие троих детей, пишет Starhit.ru. Свой роман Григорьева и Абызов не афишировали. Валя ничего не рассказывает о личной жизни, придерживаясь принципа "счастье любит тишину". Своего любимого она не показывает в соцсетях, но посвящает ему строчки: "Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф".

Пара много путешествовала - любимые места Валентины и Михаила - Италия и Марокко. Валя в одном из интервью называла любимого "земным человеком". "Мой мужчина не имеет отношения к авиации вообще. У него пятидневный график работы, как правило. Выходные - суббота, воскресенье, как у всех земных людей. Он готовит мне ужин всегда после работы", - рассказывала она Super.

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Валя и Катя Григорьевы
8449 отметок «Нравится»40 комментариевInstagram

Кроме путешествий среди своих увлечений Валентина называла верховую езду и горные лыжи. Поговаривали, что Абызов буквально весь мир бросил к ногам любимой женщины и ни в чем ей не отказывал.

Рождение сына

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Валентина родила Абызову сына
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Валентина подарила Михаилу сына. Мальчик появился на свет в элитной клинике в Подмосковье. Счастливый отец присутствовал во время родов и перерезал пуповину малышу. И если для Абызова это уже четвертый ребенок (от прошлого брака у него есть два сына и дочь), то для Валентины Григорьевой малыш первенец, пишет Spletnik.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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