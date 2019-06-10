Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве Сергея Чуева

СЕГОДНЯ 20:06 2019-06-10T20:09:02+03:00

Мастер спорта по борьбе заступился за девушку в парке

Изменить размер текста: A A

Столичный главк МВД обнародовал видео задержания и допроса подозреваемых в убийстве Сергея Чуева. Мастера спорта по борьбе убили в парке на Южнобутовской улице после того, как он сделал им замечание. В настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов задержаны шесть граждан Таджикистана.

Мужчин скрутили во время завтрака в столичном кафе. Подозреваемые плохо говорят по русски и дают путанные показания. Сейчас не ясно, кто нанес роковой удар. По словам одного из задержанных вся компания в тот вечер была пьяна, в парк с собой они взяли 20 бутылок пива.

После потасовки злоумышленники убежали. Самому младшему из них 23 года, самому старшему - 29 лет. Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве убили мастера спорта по борьбе, который заступился за беременную женщину

Московская полиция разыскивает группу мужчин, которые могу быть причастны к гибели мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Поздно вечером в пятницу 34-летний мужчина гулял с женой у пруда на Южнобутовской улице. (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714043" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос подозреваемых в убийстве борца в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU