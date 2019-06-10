Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве Сергея Чуева
Столичный главк МВД обнародовал видео задержания и допроса подозреваемых в убийстве Сергея Чуева. Мастера спорта по борьбе убили в парке на Южнобутовской улице после того, как он сделал им замечание. В настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов задержаны шесть граждан Таджикистана.
Мужчин скрутили во время завтрака в столичном кафе. Подозреваемые плохо говорят по русски и дают путанные показания. Сейчас не ясно, кто нанес роковой удар. По словам одного из задержанных вся компания в тот вечер была пьяна, в парк с собой они взяли 20 бутылок пива.
После потасовки злоумышленники убежали. Самому младшему из них 23 года, самому старшему - 29 лет. Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».
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Задержание и допрос подозреваемых в убийстве борца в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU