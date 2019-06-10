2019-06-10T16:11:45+03:00
Происшествия

"Я видел, что девушка упала". Один из задержанных за убийство борца Сергея Чуева рассказал о роковой драке

Следственный комитет опубликовал фрагмент допроса [видео]
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments5
СК опубликовал фрагмент допроса одного из подозреваемых по делу убийства Сергея Чуева.СК опубликовал фрагмент допроса одного из подозреваемых по делу убийства Сергея Чуева.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Изменить размер текста:

В Черемушкинском суде Москвы сегодня пройдут заседания по аресту шестерых граждан Таджикистана, которых подозревают в убийстве 34-летнего мастера спорта по борьбе Сергея Чуева. Напомним, вечером в пятницу мужчина с девушкой гулял в парке на Южнобутовской улицы.

Проходя по мосту на пруду, Чуев увидел группу мужчин, которые вели себя вызывающе и приставали к прохожим. Сделал хулиганам замечание, началась потасовка. Спортсмена ударили несколько раз в голову, затем он с одним из нападавших упал с моста в водоем. В воде драка продолжалась. В это время остальные дебоширы избили девушку Чуева.

В Москве убили мастера спорта по борьбе.

Из пруда неизвестный выбрался один. Чуева через какое-то время достали очевидцы, но спасти его уже не смогли.

В Следственном комитете сообщают, что накануне задержали шестерых участников потасовки, сбежавших после драки с Чуевым. Самому младшему 23 года, самому старшему - 29 лет. Известно, что все шестеро - граждане Таджикистана.

Отдал жизнь за честь незнакомки.Зверский беспредел в Москве. Борца-чемпиона избили и утопили в пруду на глазах его девушки. Герой заступился за честь незнакомой беременной женщины

СК опубликовал фрагмент допроса одного из подозреваемых.

- Гуляли в парке. Там посидели. Пиво пили... Началась с Сергеем драка, - сообщил мужчина.

Эпизод с нападением на девушку Чуева он коротко объясняет так:

- Там девушку ударил или толкал просто. Я видел, что девушка упала.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

В настоящий момент в Черемушкинский суд поступили материалы уголовного дела. Граждан Таджикистана должны привезти сюда в ближайшее время. Следствие ходатайствует об аресте всех шестерых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве убили мастера спорта по борьбе, который заступился за беременную женщину

Московская полиция разыскивает группу мужчин, которые могу быть причастны к гибели мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Поздно вечером в пятницу 34-летний мужчина гулял с женой у пруда на Южнобутовской улице. (подробности)

СК задержал одного из подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Главное — верить! Самое сложное впереди»: выпивший «Крота» вместо сока самарец рассказал, как справиться Бари Алибасову
Павел Рубан сжег свои внутренние органы прямо перед Новым годом, он, как и известный продюсер, перепутал обычный напиток с щелочным раствором
Новости 24
Российские авиакомпании стали перевозить больше пассажиров
Адвокаты Захарченко обжалуют приговор суда
Трамп: США введет новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
"Полковник-миллиардер" Захарченко получил 13 лет колонии
Задержан девятый участник драки, в которой убили экс-спецназовца ГРУ Никитe Белянкина
Суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов
Таможня задержала вылет рейса из Внуково
В Конгрессе США заинтересовались монополией Amazon, Apple, Facebook и Google
Москвича обманули на 127 тысяч рублей, пообещав место в Росгвардии
Полковник-миллиардер Захарченко лишен воинского звания
Правительство опубликовало концепцию нового Кодекса об административных нарушениях
Руководитель аппарата правительства прокомментировал изменения в КоАП
На вокзале в Швеции обезвредили мужчину, который угрожал взорвать бомбу
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
Путин и Токаев подтвердили стремление укреплять российско-казахстанские отношения
Министр финансов объяснил почему реальные доходы россиян уменьшаются при росте зарплат
Композитор Родион Щедрин получил госпремию за гуманитарную деятельность
Инаугурация новоизбранного президента Казахстана запланирована на 12 июня
Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения
Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате
Президент Молдавии Игорь Додон не собирается подавать в отставку
Медведев поручил упростить строительство школ и сократить расходы