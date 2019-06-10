"Я видел, что девушка упала". Один из задержанных за убийство борца Сергея Чуева рассказал о роковой драке

В Черемушкинском суде Москвы сегодня пройдут заседания по аресту шестерых граждан Таджикистана, которых подозревают в убийстве 34-летнего мастера спорта по борьбе Сергея Чуева. Напомним, вечером в пятницу мужчина с девушкой гулял в парке на Южнобутовской улицы.

Проходя по мосту на пруду, Чуев увидел группу мужчин, которые вели себя вызывающе и приставали к прохожим. Сделал хулиганам замечание, началась потасовка. Спортсмена ударили несколько раз в голову, затем он с одним из нападавших упал с моста в водоем. В воде драка продолжалась. В это время остальные дебоширы избили девушку Чуева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/713697" frameborder="0"></iframe> В Москве убили мастера спорта по борьбе.

Из пруда неизвестный выбрался один. Чуева через какое-то время достали очевидцы, но спасти его уже не смогли.

В Следственном комитете сообщают, что накануне задержали шестерых участников потасовки, сбежавших после драки с Чуевым. Самому младшему 23 года, самому старшему - 29 лет. Известно, что все шестеро - граждане Таджикистана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713777" frameborder="0"></iframe> Отдал жизнь за честь незнакомки.Зверский беспредел в Москве. Борца-чемпиона избили и утопили в пруду на глазах его девушки. Герой заступился за честь незнакомой беременной женщины

СК опубликовал фрагмент допроса одного из подозреваемых.

- Гуляли в парке. Там посидели. Пиво пили... Началась с Сергеем драка, - сообщил мужчина.

Эпизод с нападением на девушку Чуева он коротко объясняет так:

- Там девушку ударил или толкал просто. Я видел, что девушка упала.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

В настоящий момент в Черемушкинский суд поступили материалы уголовного дела. Граждан Таджикистана должны привезти сюда в ближайшее время. Следствие ходатайствует об аресте всех шестерых.

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