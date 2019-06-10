2019-06-10T20:25:23+03:00
Политика

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой по правилам ММА

Провести схватку вызвался Конор Макгрегор
Григорий ЛЕОРДА
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Бибер поверил в свои силы и надеется побороть Тома Круза.Бибер поверил в свои силы и надеется побороть Тома Круза.Фото: EAST NEWS
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Поп-певец Джастин Бибер решил попробовать силы в боях без правил. Да-да! Тот самый "золотой мальчик-мечты девочек" уже давно подрос и готов доказать всем, что он настоящий мужчина. Музыкант уже выбрал себе соперника, он хочет померится силой с голливудским актером Томом Крузом.

"Я хочу вызвать Тома Круза на бой в октагоне. Том, если откажешься, это будет означать, что ты боишься. Тебе придется жить с этим. Кто проведет бой? Дэйна Уайт [действующий президент UFC — крупнейшей в мире организации ММА]?" – написал Бибер в Twitter.

Дерзкий твит стал очень популярным. Но Том Круз на него не ответил.

Дерзкий твит стал очень популярным. Но Том Круз на него не ответил.

Дерзость певца пока не была одарена вниманием Тома Круза. На вызов трехкратный номинант "Оскара" не ответил.

Провести схватку вызвался не кто-нибудь, а сам Конор Макгрегор. Ирландец понадеялся, что Круз достаточно мужественен, чтобы принять бой. В этом случае поединок проведет его команда.

"Имеет ли Круз яйца, чтобы драться, как в фильмах? Оставайтесь с нами, чтобы узнать", - написал Макгрегор в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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