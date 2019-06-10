На пост премьер-министра Великобритании претендуют 10 политиков

СЕГОДНЯ 20:48 2019-06-10T20:48:13+03:00

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10 политиков вступили в борьбу за кресло премьер-министра Великобритании. Об этом после завершения официальной процедуры заявила представитель Комитета 1922 парламентской фракции тори Шерил Гиллан.

"У нас есть 10 зарегистрированных кандидатов", - сообщила она.

Напомним, последнее время это пост занимала Тереза Мэй. Она ушла в отставку после долгих споров с парламентом Великобритании касательно соглашения о выходе страны из ЕС. Такое решение политик приняла после консультации со своими сопартийцами.

Изначально дата выхода Соединенного Королевства из ЕС была запланирована на 29 марта. После нескольких неудачных попыток принятия соглашения о выходе из ЕС было принято решение о предоставлении Лондону отсрочки до 31 октября.

Фаворитом гонки за кресло премьер-министра британские букмекеры называют экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.

ИСТОЧНИК KP.RU