В центре Нью-Йорка на здание рухнул вертолет
В центре Манхэттена в Нью-Йорке потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, он врезался в здание. Об этом стало известно по сообщениям от пожарной службы города.
Вызов поступил около двух часов дня по местному времени. Информации о типе вертолета и подробностей случившегося нет. Известно, что авария произошла в районе пересечения 51-й улицы и Седьмой Авеню. Об этом сообщает apnews.com.
Полиция уже оцепила несколько прилегающих к зданию улиц. Строение охвачено дымом. Сейчас экстренные службы города выводят оттуда людей.По сообщениям местного ТВ погиб как минимум один человек.
Прямая трансляция с места событий:
Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция.Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция
Вертолёт врезался в крышу небоскреба на Манхеттене.Вертолёт врезался в крышу небоскреба на Манхеттене
ИСТОЧНИК KP.RU