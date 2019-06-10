2019-06-10T21:46:48+03:00
Происшествия

В центре Нью-Йорка на здание рухнул вертолет

Борт потерпел крушение в районе 51-й улицы и Седьмой Авеню [видео, прямая трансляция]
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Здание охвачено дымом.Здание охвачено дымом.
Изменить размер текста:

В центре Манхэттена в Нью-Йорке потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, он врезался в здание. Об этом стало известно по сообщениям от пожарной службы города.

Вызов поступил около двух часов дня по местному времени. Информации о типе вертолета и подробностей случившегося нет. Известно, что авария произошла в районе пересечения 51-й улицы и Седьмой Авеню. Об этом сообщает apnews.com.

Полиция уже оцепила несколько прилегающих к зданию улиц. Строение охвачено дымом. Сейчас экстренные службы города выводят оттуда людей.По сообщениям местного ТВ погиб как минимум один человек.

Прямая трансляция с места событий:

Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция.Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция

Вертолёт врезался в крышу небоскреба на Манхеттене.Вертолёт врезался в крышу небоскреба на Манхеттене

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве Сергея Чуева
Лавров потребовал восстановления прав России в Совете Европы
На пост премьер-министра Великобритании претендуют 10 политиков
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой по правилам ММА
Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве Сергея Чуева
Окончание съемок бондианы перенесли из-за травмы Дэниела Крэйга
Владимир Путин сменил посла России в Сербии
Канада вводит запрет на использование одноразового пластика с 2021 года
Селена Гомес стала самым популярным человеком в Instagram
Visa: Траты россиян за границей летом увеличатся на 7%
Мосгорсуд отменил решение об аресте последних миллионов экс-министра Абызова
Зеленский посетит заседание Конституционного суда по вопросу роспуска Рады
Хинштейн заявил, что дело журналиста Голунова передано в СК
Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов Украины
Москалькова поддержала идею сайта для заявок на митинги
При крушении учебного самолета в Анталье погиб один человек
Новак допустил обрушение цен на нефть до 30 долларов за баррель
Российские авиакомпании стали перевозить больше пассажиров
Адвокаты Захарченко обжалуют приговор суда