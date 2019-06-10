В центре Нью-Йорка на здание рухнул вертолет

СЕГОДНЯ 21:32 2019-06-10T21:46:48+03:00

Борт потерпел крушение в районе 51-й улицы и Седьмой Авеню [видео, прямая трансляция]

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В центре Манхэттена в Нью-Йорке потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, он врезался в здание. Об этом стало известно по сообщениям от пожарной службы города.

Вызов поступил около двух часов дня по местному времени. Информации о типе вертолета и подробностей случившегося нет. Известно, что авария произошла в районе пересечения 51-й улицы и Седьмой Авеню. Об этом сообщает apnews.com.

Полиция уже оцепила несколько прилегающих к зданию улиц. Строение охвачено дымом. Сейчас экстренные службы города выводят оттуда людей.По сообщениям местного ТВ погиб как минимум один человек.

Прямая трансляция с места событий:

Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция.Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция

Вертолёт врезался в крышу небоскреба на Манхеттене.Вертолёт врезался в крышу небоскреба на Манхеттене

ИСТОЧНИК KP.RU