Ципрас распустил парламент Греции и назначил выборы на 7 июля
В понедельник, 10 июня, греческий премьер Алексис Ципрас предложил президенту Прокопису Павлопулосу распустить парламент Греции и назначить досрочные парламентские выборы на 7 июля.
Такое решение он принял после поражения правящей партии СИРИЗА на прошедших 26 мая выборах в Европарламент: победила оппозиционная «Новая демократия». До этого Ципрас собирался провести всеобщие выборы в стране в октябре, в конце четырехлетнего мандата правительства. Теперь же он объяснил Павлопулосу, что «затянутый примерно на четыре месяца предвыборный период может создать опасности для нормального развития национальной экономики».
Глава государства согласился с доводами премьера и сказал, что в соответствии с конституцией принимает предложение. Как сообщил греческий телеканал ERT, президентский указ о роспуске главного законодательного органа и проведении досрочных выборов 7 июля будет вывешен в парламенте Греции до вторника, 11 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU