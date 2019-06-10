Ципрас распустил парламент Греции и назначил выборы на 7 июля

СЕГОДНЯ 23:20 2019-06-10T23:20:36+03:00

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В понедельник, 10 июня, греческий премьер Алексис Ципрас предложил президенту Прокопису Павлопулосу распустить парламент Греции и назначить досрочные парламентские выборы на 7 июля.

Такое решение он принял после поражения правящей партии СИРИЗА на прошедших 26 мая выборах в Европарламент: победила оппозиционная «Новая демократия». До этого Ципрас собирался провести всеобщие выборы в стране в октябре, в конце четырехлетнего мандата правительства. Теперь же он объяснил Павлопулосу, что «затянутый примерно на четыре месяца предвыборный период может создать опасности для нормального развития национальной экономики».

Глава государства согласился с доводами премьера и сказал, что в соответствии с конституцией принимает предложение. Как сообщил греческий телеканал ERT, президентский указ о роспуске главного законодательного органа и проведении досрочных выборов 7 июля будет вывешен в парламенте Греции до вторника, 11 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU