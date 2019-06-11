В Одессе горела психбольница, погибли шесть человек

СЕГОДНЯ 04:00 2019-06-11T04:15:37+03:00

В Одессе горит психиатрическая больница на улице Воробьева Фото: кадр с видео youtube.com

Еще четверо госпитализированы с отравлением угарным газом, все в тяжелом состоянии [видео]

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В результате крупного пожара, вспыхнувшего в здании психиатрической больницы в Одессе, погибли шесть человек, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Люди отравились угарным газом.

Как сообщила пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар в одноэтажном корпусе медицинского учреждения, расположенном на улице Воробьева, начался в 21:44 (время совпадает с московским), в 23:19 его удалось полностью потушить. общая площадь возгорания составила около 500 квадратных метров.

«Подразделениями ДСНС спасены 15 человек, из них четыре человека умерли, не приходя в сознание, и шесть в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них два человека умерли», - говорится в сообщении.

Судя по кадрам с места событий, огнем было охвачено все здание. Городские СМИ сообщают, что среди погибших – пациенты и медсестра. В больнице в момент возгорания находились 57 человек, в том числе трое сотрудников.

В Одессе горит психиатрическая больница на улице Воробьева.Погибли шесть человек

ИСТОЧНИК KP.RU