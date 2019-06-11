Помпео от имени Трампа и всех американцев поздравил россиян с Днем России

СЕГОДНЯ 04:25 2019-06-11T04:38:08+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео от имени президента страны Дональда Трампа и всех американцев поздравил россиян с наступающим национальным праздником – Днем России.

«От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю российский народ с Днем России», - говорится в его заявлении, опубликованном госдепартаментом в понедельник, 10 июня.

Майкл Помпео отметил, что россияне «отмечают почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России», и добавил: «Соединенные Штаты уважают непрекращающиеся стремления русского народа к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов тогда еще РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете страны, а ровно через год состоялись первые в истории России открытые всенародные выборы президента, в которых победил Борис Ельцин. Позже, 2 июня 1994 года Ельцин президентским Указом объявил 12 июня государственным праздником, который получил официальное название «День России» через четыре года – в 1998 году.

ИСТОЧНИК KP.RU