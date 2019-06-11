Взрыв прогремел на танкере в Махачкалинском порту

СЕГОДНЯ 08:27 2019-06-11T08:35:37+03:00

В результате ЧП есть пострадавшие и погибшие

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На пришвартованном в Махачкалинском морском порту танкере прогремел взрыв. Инцидент произошел во вторник, 11 июня, на причале №4 в момент перекачки нефти.

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта уточнили, что в результате ЧП пострадали люди.

"Всего пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек", - сообщил представитель Росморречфлота.

Согласно его данным, после взрыва в жилой части танкера возник пожар. К настоящему моменту сотрудникам МЧС пока не удалось его локализовать. Работа на месте происшествия продолжается.

В Южном следственном управления на транспорте СК России уточнили, что взрыв прогремел в машинном отделении судна. Причины случившегося выясняются, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU