2019-06-11T08:35:37+03:00
Происшествия

Взрыв прогремел на танкере в Махачкалинском порту

В результате ЧП есть пострадавшие и погибшие
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники МЧС занимаются тушением возникшего после взрыва пожараСотрудники МЧС занимаются тушением возникшего после взрыва пожараФото: Архив "КП"
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На пришвартованном в Махачкалинском морском порту танкере прогремел взрыв. Инцидент произошел во вторник, 11 июня, на причале №4 в момент перекачки нефти.

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта уточнили, что в результате ЧП пострадали люди.

"Всего пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек", - сообщил представитель Росморречфлота.

Согласно его данным, после взрыва в жилой части танкера возник пожар. К настоящему моменту сотрудникам МЧС пока не удалось его локализовать. Работа на месте происшествия продолжается.

В Южном следственном управления на транспорте СК России уточнили, что взрыв прогремел в машинном отделении судна. Причины случившегося выясняются, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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