Пассажирка самолета открыла аварийную дверь вместо туалета

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-11T11:58:57+03:00

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Рейс «Пакистанских авиалиний» из Манчестера в Исламабад пришлось задержать на несколько часов из-за рассеянной пассажирки. Во время подготовки к взлету женщина решила посетить уборную, однако перепутала двери и открыла аварийный выход.

Сообщается, что посадка на рейс уже завершилась, всех пассажиров попросили занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. Однако одна путешественница проигнорировала требования безопасности и продолжила бродить по салону. Более того, в поисках туалета женщина открыла первую попавшуюся дверь. Однако оказалось, что это не уборная, а аварийный выход, передает телеканал «360».

К счастью, самолет еще не успел взлететь, и бортпроводники смогли оперативно вывести всех пассажиров из салона. В результате, рейс был перенесен на восемь часов. Авиакомпания предоставила всем бесплатные обеды и номера в отеле. Позже пассажиры смогли улететь другим рейсом, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU