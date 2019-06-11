Поступило сообщение о минировании здания Конституционного суда Украины
Во вторник, 11 июня, во время заседания Конституционного суда Украины по вопросу роспуска Верховной рады поступило сообщение о минировании здания КС.
«Поступило сообщение о минировании. Сейчас взрывотехнические службы проверять здание», - сообщило агентство УНН со ссылкой на сотрудников КС.
Конституционный суд на время приостановил заседание, но инструкции об эвакуации не поступало.
Незадолго до сообщения о минирование зал КС покинул президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что «суд примет справедливое решение, за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми».
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в понедельник, 10 июня, Зеленский в своем видеообращении, что будет лично присутствовать на заседание по вопросу роспуска парламента незалежной и это будет первый случай в истории независимой Украины, когда глава государства будет присутствовать на заседание КС.
ИСТОЧНИК KP.RU