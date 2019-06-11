Назван средний возраст вступления россиян в брак в 2018 году

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-11T13:30:23+03:00

Чаще всего российские граждане заводили семьи в возрасте 25—34 лет

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Назван средний возраст вступления россиян в брак. По данным Росстата, в 2018 году российские граждане чаще всего заводили семьи в возрасте 25—34 лет. Именно в таком возрасте связали себя узами брака 456,6 тысяч мужчин и 386 тысяч женщин.

В возрасте 35 лет и старше уже меньше желающих вступить в брак. В 2018 году это сделали 265,5 тысяч мужчин такого возраста и 216 тысяч женщин. В возрасте до 18 лет в 2018 году женились 454 парня и 4,5 тысячи девушек.

В возрасте от 18 до 24 лет решили стать мужьями 170 тысяч мужчин, а вот замуж вышли 285,5 тысяч женщин. Число браков россиян в таком возрасте уменьшилось в два раза по сравнению с 2011 годом.

Всего по итогам прошлого года вступили в брак 893 тысяч россиян, что в полтора раза меньше, чем в 2011 году, передает RT.

Ранее были обнародованы данные Минюста, согласно которым число браков в России уменьшилось на 21% в течение последних пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU