2019-06-11T13:33:54+03:00
Политика

Грушко рассказал, когда Россия возобновит взносы в ПАСЕ

Главным условием для этого является восстановление прав нашей делегации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Фото: Сергей Бобылев ТАССЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Фото: Сергей Бобылев ТАСС
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Россия погасит задолженность перед Парламентской ассамблеей и возобновит выплату взносов лишь после прекращения дискриминации в адрес делегации РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.

"Должна пройти сессия, должны быть приняты все решения необходимые для восстановления прав российской делегации, должно пройти голосование по кандидатуре генсекретаря", - сказал замглавы ведомства на полях "Примаковских чтений".

При этом он еще раз подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу неизменна, передает РИА Новости.

Напомним, что российская делегация не посещает заседания ПАСЕ с 2014 года. Дипломаты начали бойкотировать ассамблею после того, как их лишили права голоса из-за присоединения Крыма к РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предполагающий разрешить России принять участие в следующей сессии объединения. Документ рассмотрят 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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