В ПАСЕ сожалеют о решении России не направлять делегацию в 2019 году

СЕГОДНЯ 04:57 2019-01-18T04:57:09+03:00

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Решение России не участвовать в 2019 году в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы вызывает сожаление. Об этом заявила Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

"Я приняла к сведению заявления, принятые Государственной думой и Советом Федерации. Сожалею о том факте, что российский парламент не видит оснований назначать делегацию для нашей плановой сессии в 2019 году, поскольку, будучи членом Совета Европы, Россия обязана участвовать в работе его уставных органов", - сказала она.

Паскье заверила, что доведет заявления и позицию Госдумы и Совфеда до представителей Бюро ассамблеи, передает ТАСС.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 17 января появилась информация о том, что Госдума единогласно приняла проект заявления «О ситуации вокруг российского участия в ПАСЕ». Депутаты отказались направлять делегацию РФ на зимнюю сессию ПАСЕ, которая пройдет с 21 по 25 января во французском Страсбурге, а также поддержали предложение оставить в силе решение о заморозке взноса в бюджет Совета Европы.