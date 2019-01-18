2019-01-18T04:57:09+03:00
Политика

В ПАСЕ сожалеют о решении России не направлять делегацию в 2019 году

Госдума и Совфед не станут участвовать в работе зимней сессии организации
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Российские парламентарии отказались участвовать в зимней сессии ПАСЕРоссийские парламентарии отказались участвовать в зимней сессии ПАСЕФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Решение России не участвовать в 2019 году в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы вызывает сожаление. Об этом заявила Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

"Я приняла к сведению заявления, принятые Государственной думой и Советом Федерации. Сожалею о том факте, что российский парламент не видит оснований назначать делегацию для нашей плановой сессии в 2019 году, поскольку, будучи членом Совета Европы, Россия обязана участвовать в работе его уставных органов", - сказала она.

Паскье заверила, что доведет заявления и позицию Госдумы и Совфеда до представителей Бюро ассамблеи, передает ТАСС.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 17 января появилась информация о том, что Госдума единогласно приняла проект заявления «О ситуации вокруг российского участия в ПАСЕ». Депутаты отказались направлять делегацию РФ на зимнюю сессию ПАСЕ, которая пройдет с 21 по 25 января во французском Страсбурге, а также поддержали предложение оставить в силе решение о заморозке взноса в бюджет Совета Европы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чехии 70 человек застряли на фуникулере из-за упавшего дерева
Коалиция во главе с США уничтожила командный пункт ИГ* в мечети в Сирии
В Италии четыре человека погибли в ДТП, скрываясь от полиции
Трамп отменил поездку в Давос из-за шатдауна
Супруг королевы Великобритании попал в ДТП
Около 130 тысяч сербов приветствовали Путина у храма Святого Саввы
Правительство и парламент Великобритании обсуждают второй референдум по Brexit
Глава МИД Германии: "Северный поток-2" уже не остановить
Путин: Действия Косово могут привести к дестабилизации на Балканах
На Украине суд арестовал выдворенную из РФ журналистку
Трамп решил расширить системы ПРО на Аляске
Порошенко выбил смартфон из рук пытавшегося задать вопрос гражданина
Билла Гейтса заметили в очереди за бургерами
США считают вызовом и угрозой разработку гиперзвукового оружия в России и Китае
На Украине увеличили штраф за продажу российских книг
Москалькова пыталась предотвратить выдворение Елены Бойко на Украину
Швейцарский суд снял арест с акций "Газпрома" в Nord Stream 2
Более 100 тыс. людей встретили Путина у храма Святого Саввы в Белграде
На северо-западе Москвы прорвало трубу и затопило проезжую часть
Под сокращение в Пенсионном фонде попадут несколько тысяч сотрудников
Путин заявил, что Россия готова продолжить "Турецкий поток" в Европу
Сильвио Берлускони выдвинул свою кандидатуру на выборы в Европарламент, которые состоятся в мае
ФСО поддержала законопроект об обеспечении устойчивой работы рунета
Путин торжественно вручил Вучичу орден Александра Невского
Ученые выяснили, почему кассовые чеки смертельно опасны
В сирийском Манбидже задержали боевиков, планировавших новые теракты
На северо-западе Москвы горят гаражи
Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран