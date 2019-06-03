2019-06-04T14:21:12+03:00
В мире

Запад уступил: Россия может в июне вернуться в ПАСЕ

В Госдуме рассказали, на каких условиях будет окончен бойкот
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Зал заседаний Парламентской Ассамблее Совета Европы.Зал заседаний Парламентской Ассамблее Совета Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным летала в напряженный Белград, в другом напряженном месте произошли позитивные подвижки. В понедельник регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить России в июне принять участие в сессии Ассамблеи и просит подать необходимые документы.

"Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее - Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию", - говорится в заявлении.

Этот проект резолюции теперь рассмотрят на пленарной сессии Ассамблеи 24 июня.

Напомним, России в Парламентской Ассамблее Совета Европы нет уже пять лет из-за событий в Крыму и на юго-востоке Украины 2014 года. Из-за лишения права голоса наша страна эту площадку бойкотирует, а с июня 2017 года не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Ровно неделю назад здесь был Патриарх Кирилл, основной целью которого было передать документы о дискриминации Украинской православной церкви комиссару Совета Европы по правам человека. А после встречи с генсеком Турбьерном Ягландом предстоятель РПЦ дал вполне оптимистичный прогноз по будущему России в ПАСЕ.

"Я в позиции генерального секретаря не увидел ничего такого, что помешало бы России восстановить свое членство, - рассказал тогда Святейший. - Я не хочу входить в детали этой темы, потому что она лежит в политической плоскости, и я стараюсь избегать такого рода комментариев. Но очень надеюсь, что Россия займет свое место в Совете Европы и будет дальше сотрудничать со всеми, потому что решения Совета Европы важны, в том числе для простых людей. И кроме того, это замечательная площадка для широкого и разнопланового диалога. Надеюсь, все вернется на круги своя, и страница недопонимания будет перелистана".

И вот, кажется, возвращается...

РЕАКЦИЯ

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

"Шанс есть вопреки противодействию Украины и Прибалтики"

- Если ПАСЕ примет доклад по полномочиям с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии 24 июня, то делегация РФ может вернуться в Ассамблею. Вероятность положительного результата голосования есть, несмотря на активное противодействие делегаций Украины и ряда стран Балтии. При таком исходе Россия сможет принять участие в выборах нового генсекретаря Совета Европы, которые предварительно намечены на 26 июня. Окончательное решение о формировании делегации РФ и направлении заявки на участие в июньской сессии должно быть принято руководством Федерального Собрания РФ при координации с МИД РФ.

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Думская делегация во главе с Вячеславом Володиным оказалась в Белграде в очень напряженный период, когда над Балканами снова нависла угроза кровавого конфликта. На прошлой неделе, напомним, спецназ самопровозглашенного Косово на десятках бронированных автомобилей вторгся на север Косово и Метохии. Под предлогом борьбы с оргпреступностью. Местные сербы встретили захватчиков баррикадами на трассах, пошли столкновения со стрельбой. Были и задержанные, и раненые (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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